وزير الدفاع الياباني يعبر عن قلقه إزاء تنامي التعاون العسكري بين روسيا والصين

أخبار اليابان

بروكسل - (جيجي برس)-- أعرب وزير الدفاع الياباني ناكاتاني غين عن قلقه بشأن التعاون بين روسيا والصين وبين روسيا وكوريا الشمالية في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الخميس.

وقال ناكاتاني في الجلسة الأولى من اجتماع رؤساء دفاع حلف شمال الأطلسي الذي استمر يومين، حيث تمت دعوة اليابان وثلاث دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ كشركاء لأول مرة، إن مثل هذا التعاون مثير للقلق بشكل خطير.

كشف ناكاتاني عن خطط لتزويد أوكرانيا بمركبات قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وقال ناكاتاني للصحفيين بعد جلسة يوم الخميس: ”سنراقب عن كثب تطورات الجيش الصيني وروسيا مع تعزيز التعاون مع الدول الشريكة“.

وأضاف أن اليابان ستعزز بشكل مطرد تبادل الخبراء مع حلف شمال الأطلسي في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني والفضاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)