اعتقال رجل بتهمة إلقاء زجاجات حارقة على مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عامًا صباح السبت بعد إلقائه عدة أشياء يُعتقد أنها قنابل حارقة على مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في طوكيو.

ووفقًا لشرطة العاصمة، يُدعى الرجل أتسونوبو أوسودا، وهو من سكان مدينة كاواغوتشي بمحافظة سايتاما، شمال طوكيو.

وقع الحادث حوالي الساعة 5:45 صباحًا، عندما ألقى أوسودا ما يبدو أنها خمس قنابل حارقة أمام مقر الحزب الديمقراطي الليبرالي في منطقة ناغاتاشو وسط طوكيو. بعدها، فر الرجل من المكان في سيارة صغيرة بيضاء.

وتفيد الشرطة أن الرجل قاد شاحنة صغيرة نحو مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل الساعة السادسة صباحًا بقليل، حيث ألقى خمس أو ست قنابل قابلة للاشتعال. وأصابت إحدى القنابل مركبة تابعة للشرطة، لكن الحريق تم إخماده بسرعة.

وبعد ذلك، حاول الرجل اقتحام مقر مكتب رئيس الوزراء بسيارته الذي يقع على بُعد حوالي 650 مترًا من مقر الحزب، إلا أن السياج المحيط بالمبنى منعه من الوصول. ثم ألقى ما بدا أنها قنبلة دخان على الأرض، إلا أن الشرطة تمكنت من إحباط محاولته.

وعند تفتيش السيارة، عثرت الشرطة على حوالي عشر حاويات بلاستيكية وما يُعتقد أنها قنابل حارقة غير مستخدمة. ووفقًا للتقارير، فإن المشتبه به رفض التحدث أو الإدلاء بأي تصريحات حول الاتهامات الموجهة إليه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)