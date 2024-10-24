مسؤول في صندوق النقد الدولي يحذر اليابان من تدهور الديون في ظل صدمات مستقبلية محتملة

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- حذر فيتور غاسبار، المدير المسؤول عن إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا من أن اليابان قد تواجه صدمة اقتصادية كبيرة في المستقبل، مما قد يؤدي إلى تسارع وتيرة تدهور ديونها بشكل يفوق ما حدث خلال جائحة كورونا.

وشدد غاسبار على ضرورة ضبط الأوضاع المالية في اليابان نظرًا لمخاطر ارتفاع الدين. وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتجاوز الدين الياباني نسبة 250% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قبل أن يبدأ بالانخفاض تدريجيًا إلى 245% بحلول نهاية العقد.

وأشار إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بمقدار 22 نقطة مئوية خلال الجائحة. وأضاف: ”إذا واجهت اليابان سيناريو اقتصاديًا سلبيًا شديدًا، فإن ارتفاع الدين العام سيكون أكبر مما شهدته خلال عام الجائحة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)