【فيديو】اكتمال بناء مجسم غاندام العملاق استعدادًا لمعرض إكسبو العالمي 2025 في أوساكا

أخبار اليابان

تم الانتهاء من بناء نسخة عملاقة بالحجم الكامل للروبوت الشهير ”غاندام“ من سلسلة الأنيمي اليابانية الشهيرة في موقع معرض إكسبو العالمي 2025 بأوساكا. يبلغ ارتفاع المجسم حوالي 17 مترًا، وهو مطابق للارتفاع الذي ظهر به غاندام في السلسلة الأصلية. المجسم يظهر في وضعية راكعة، وذراعه اليمنى ممدودة نحو السماء، في إشارة رمزية إلى استشراف المستقبل واستعداد الروبوت للعمل مع البشرية لاستكشاف آفاق جديدة.

تم تركيب رأس المجسم بواسطة رافعة بعد الانتهاء من طقوس شنتوية تقليدية تهدف إلى استحضار البركة والحظ الجيد، وهو تقليد قديم في اليابان عند إتمام المشاريع الكبرى. هذا المجسم هو الأول من نوعه الذي يُبنى في منطقة كانساي غربي اليابان، ويُعد إضافة مهمة للمعرض الذي يفتح أبوابه في أبريل/نيسان 2025.

المجسم يقع بالقرب من جناح شركة بانداي نامكو القابضة، التي تسعى من خلاله إلى تقديم رؤية عالمية لسلسلة غاندام، التي تعد واحدة من أشهر السلاسل في تاريخ الأنيميه والخيال العلمي الياباني. التصميم الجديد مستوحى من النموذج السابق لغاندام بالحجم الكامل، الذي تم عرضه في يوكوهاما حتى مارس/آذار 2023. غير أن هذا الإصدار يتميز بوضعية فريدة ترمز إلى التطلع نحو المستقبل والتعاون مع البشرية لبدء عصر فضائي جديد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)