قلق متزايد في اليابان من سلوك الزوار الأجانب في المتنزهات الوطنية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع للرأي أصدره مكتب مجلس الوزراء يوم الجمعة أن أكثر من 80% من اليابانيين يشعرون بالقلق إزاء سلوك السائحين الأجانب الذين يزورون المتنزهات الوطنية في البلاد.

وعند سؤالهم عن زيادة عدد الزوار الأجانب للمتنزهات الوطنية، أعرب 85.8% من المستجيبين عن مخاوفهم بشأن الارتفاع المحتمل في انتهاكات القواعد والآداب.

وقال مسؤول في وزارة البيئة، التي تشرف على إدارة المتنزهات الوطنية: ”يبدو أنهم لا يرفضون الزوار الأجانب بالضرورة ولكن لديهم بعض المخاوف“.

أجرى مكتب مجلس الوزراء الاستطلاع على مستوى البلاد مع 3000 شخص فوق سن 18 عامًا من 18 يوليو/ تموز إلى 25 أغسطس/ آب عن طريق البريد، حيث تلقى ردودًا من 58.3%.

وجد الاستطلاع أن 45.9% من المستجيبين قالوا إنهم يتوقعون تأثيرًا اقتصاديًا إيجابيًا من زيادة عدد الزوار الأجانب للمتنزهات الوطنية بينما أعرب 28.3% عن أملهم في تنشيط المجتمعات الإقليمية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)