استقالة الرئيس التنفيذي لشركة أوليمبوس إثر مزاعم تورطه في شراء مخدرات غير مشروعة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة أوليمبوس اليابانية، المتخصصة في تصنيع المعدات الطبية، يوم الاثنين أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ستيفان كوفمان قد استقال من منصبه في نفس اليوم بعد اتهامه بشراء مخدرات غير مشروعة.

وأوضحت الشركة أن ياسو تاكيوتشي، الرئيس التنفيذي الحالي، سيتولى مسؤوليات الرئيس التنفيذي لحين تعيين رئيس جديد.

وفي سياق التحقيق، تلقت أوليمبوس ادعاءات تتعلق بكوفمان، مما دفع الشركة إلى إبلاغ السلطات والتحقيق في الأمر داخليًا. وخلص مجلس الإدارة بالإجماع إلى أن كوفمان من المرجح أن يكون قد ارتكب سلوكًا يتعارض مع مدونة قواعد السلوك والثقافة المؤسسية للشركة.

وقالت أوليمبوس في بيان: ”بناءً على نتائج التحقيق، قرر مجلس الإدارة بالإجماع أن السيد ستيفان كوفمان من المحتمل أن يكون متورطًا في سلوكيات لا تتفق مع قواعد السلوك العالمية لدينا، وقيمنا الأساسية، وثقافة شركتنا“.

كما قامت إدارة شرطة العاصمة طوكيو بتفتيش الأماكن المرتبطة بكوفمان، ولكن لم يتم العثور على أي مخدرات غير مشروعة وفقًا لمصادر التحقيق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)