نسبة المشاركة في الانتخابات العامة باليابان تسجل ثالث أدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد في اليابان 53.85٪، وهي ثالث أدنى نسبة في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفقًا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية الصادرة يوم الاثنين.

انخفض الرقم بمقدار 2.08 نقطة مئوية عن 55.93٪ في الانتخابات السابقة لمجلس النواب، الغرفة الأدنى المهمة في البرلمان، في عام 2021. تم تسجيل أدنى مستوى بعد الحرب عند 52.66٪ في انتخابات مجلس النواب عام 2014.

حسب المحافظة، كانت أعلى نسبة إقبال على التصويت في انتخابات يوم الأحد 60.82٪ في ياماغاتا، شمال شرق اليابان، وكانت أدنى نسبة 48.40٪ في هيروشيما، غرب اليابان. بلغت نسبة الإقبال على التصويت 54.30٪ بين الرجال و53.42٪ بين النساء.

يعتقد بعض الخبراء أن القراءات البطيئة تعكس تأخيرات في عمل مجالس الانتخابات الإقليمية لإرسال بطاقات الاقتراع للناخبين بسبب الفاصل الزمني القصير بين حل مجلس النواب في 9 أكتوبر/ تشرين الأول وبداية فترة الحملة الرسمية للانتخابات في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، فضلاً عن انخفاض اهتمام الناخبين بالسياسة بشكل أساسي بسبب فضيحة الأموال السرية البارزة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

عادةً ما يكون انخفاض نسبة المشاركة في التصويت لصالح الأحزاب السياسية ذات القوة التنظيمية. لكن هذه المرة، عانى الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، في انتخابات يوم الأحد على الرغم من وجود قواعد دعم قوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)