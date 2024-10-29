نيهون هيدانكيو: تقدير عميق لكل ما يقدمه الناجون من القنبلة الذرية

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت منظمة نيهون هيدانكيو، أو”الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية“، وتعرف أيضا باسم ”هيبكوشا“، وهي لفظة يابانية تطلق على المتضررين من القنبلتين الأمريكيتين.، إن المجموعة تعتقد أنها فازت بجائزة نوبل للسلام هذا العام لأن عمل كل ناجٍ من القنبلة الذرية من الهيباكوشا كان موضع تقدير كبير.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت المجموعة إن الهيباكوشا نالوا الثناء لدعوتهم المستمرة إلى إلغاء الأسلحة النووية من خلال شهاداتهم عن تجاربهم المؤلمة حتى لا يضطر المزيد من الناس إلى المعاناة من نفس الألم.

وقالت مجموعة الهيباكوشا أيضًا إنها تأخذ الجائزة على محمل الجد، وتظهر تصميمها على العمل بجدية أكبر على أمل تمرير الشعلة إلى الجيل القادم.

وفي مكان آخر من البيان، قالت المجموعة إنه بعد فوز الحملة الدولية للتخلص من الأسلحة النووية، أو ICAN، التي عملت معها منظمة نيهون هيدانكيو، بجائزة نوبل للسلام لعام 2017، لم يكن لدى المجموعة أمل كبير في الفوز بالجائزة نفسها. وعلى هذه الخلفية، قالت مجموعة نيهون هيدانكيو إنها لم تصدق على الفور أن المجموعة قد تم اختيارها كفائزة بجائزة هذا العام، لكنها تأثرت بحقيقة أن جذور أنشطتها كانت مفهومة. وقالت المجموعة إن أعضاءها يأملون في مشاركة الفرحة مع العديد من أسلافهم الذين رحلوا.

أعلنت لجنة نوبل النرويجية أن تيرومي تاناكا، 92 عامًا، الرئيس المشارك لمجموعة نيهون هيدانكيو، سيلقي كلمة في حفل توزيع جائزة نوبل للسلام لعام 2024 في العاصمة النرويجية أوسلو في 10 ديسمبر/ كانون الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)