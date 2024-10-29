تويوتا وNTT تتحدان لتطوير تقنية مساعدة السائق المتقدمة: نحو مستقبل قيادة أكثر أماناً

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طوكيو/ناغويا - (جيجي برس)-- تخطط شركة تويوتا موتور وشركة نيبون تيليغراف آند تلفون للتعاون في مجال البحث والتطوير لنظام مساعدة السائق الذي يستخدم البنية التحتية للاتصالات البصرية من الجيل التالي والذكاء الاصطناعي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر يوم الاثنين.

ستنفق الشركتان اليابانيتان 500 مليار ين معًا على المشروع لتطوير تكنولوجيا منع الحوادث المرورية وتهدف إلى تسويقها في عام 2028.

سيقوم نظام مساعدة السائق الجديد الذي تصوره الشركتان بجمع البيانات حول بيئات المرور المحيطة من خلال أجهزة الاستشعار. سيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل القدرة على التنبؤ بالحادث في الوقت الفعلي والتحكم في المركبات بشكل مستقل اعتمادًا على الموقف.

سيستخدم النظام منصة الاتصالات البصرية IOWN من الجيل التالي التي طورتها شركة NTT للتعامل مع كمية كبيرة من البيانات اللازمة للتحليل.

تستخدم IOWN الضوء بدلاً من الإشارات الكهربائية لزيادة سعة الاتصال وتوفير الطاقة، ومن المتوقع أن تدعم ما يسمى بمعيار 6G الذي سيحل محل معيار الاتصالات اللاسلكية عالية السرعة ذات السعة الكبيرة 5G.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)