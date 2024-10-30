30 شخصاً في اليابان يقاضون شركة«ميتا» بسبب إعلانات وهمية: معركة قانونية ضد الاحتيال الرقمي

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أوساكا - (جيجي برس)-- رفع ثلاثون شخصًا في اليابان شكوا من أضرار ناجمة عن الاحتيال يوم الثلاثاء دعاوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، وفرعها في اليابان لفشلها في منع الإعلانات الاجتماعية المزيفة حول الاستثمار باستخدام أسماء وصور المشاهير.

في الدعاوى المرفوعة أمام خمس محاكم جزئية، تقع في ثلاث مدن في شرق اليابان هي سايتاما وتشيبا ويوكوهاما ومدينتي أوساكا وكوبي في الغرب، يطالب المدعون بدفع ما مجموعه حوالي 435 مليون ين كتعويضات من جانب ميتا.

ويزعمون أنهم استدرجوا إلى الاستثمار من خلال إعلانات مزيفة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا ووقعوا ضحية للاحتيال. وتجاوز الحد الأقصى للمبلغ الذي حوله الضحايا 100 مليون ين.

وقال ياسوميتشي كوكوفو، الذي يرأس فريق محامي المدعين، في مؤتمر صحفي بعد رفع دعوى قضائية أمام محكمة منطقة أوساكا: ”على الرغم من أن شركة ميتا تقول إنه من الصعب حذف الإعلانات المشكوك فيها، فإننا نريد أن نظهر أن ترك الإعلانات المزيفة سليمة أمر غير قانوني“.

ويزعم المدعون أن ميتا تتحمل المسؤولية عن ترك هذه الإعلانات دون مراقبة.

ويسعى ما مجموعه 30 فردًا وشركة للحصول على تعويضات تصل إلى نحو 2.8 مليون دولار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)