دمج بطاقات الهوية اليابانية ”My Number“ مع رخص القيادة: خطوة جديدة تكتمل في مارس/ آذار المقبل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء عن قرارها بتفعيل بطاقة الهوية الشخصية My Number كرخصة قيادة، وذلك ابتداءً من 24 مارس/ آذار 2025.

جاء هذا القرار بعد أن اعتمد مجلس الوزراء أمرًا تنفيذيًا لتعديل قانون المرور بشأن النظام الجديد، مما يتيح للسائقين خيار دمج تراخيصهم ضمن بطاقات My Number الخاصة بهم، بينما يظل بإمكانهم استخدام الرخصة التقليدية إذا رغبوا بذلك.

ووفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، ستشمل بطاقة My Number معلومات رخصة القيادة، مثل نوعها، على شريحة الدائرة المتكاملة المدمجة في البطاقة.

ويمكن لبطاقات My Number أن تعمل كرخص قيادة إذا قام المستخدمون بتسجيل معلومات بما في ذلك رقم الرخصة وتاريخ انتهاء الصلاحية ونوع الرخصة واستخدام النظارات أو العدسات التصحيحية وصورة الوجه.

مع بدء النظام الجديد، سيصبح أمام السائقين ثلاثة خيارات: استخدام بطاقة My Number كرخصة قيادة، أو الاستمرار باستخدام الرخصة التقليدية فقط، أو الجمع بين الاثنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)