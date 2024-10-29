رغم الجهود المبذولة... حالات الانتحار بين الشباب في اليابان لا تزال مرتفعة

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشف تقرير حكومي صدر يوم الثلاثاء أن عدد حالات الانتحار بين طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في اليابان بلغ 513 حالة في عام 2023، مقارنة بأعلى مستوى تم تسجيله سابقًا وهو 514 حالة في العام الماضي.

وفقًا للتقرير الحكومي لعام 2024 بشأن الوقاية من الانتحار، التي تم تبنيها في اجتماع لمجلس الوزراء، شكّل طلاب المدارس الثانوية العدد الأكبر من حالات الانتحار بواقع 347 حالة، يليهم طلاب المدارس الإعدادية بـ 153 حالة، وطلاب المرحلة الابتدائية بـ 13 حالة.

ورغم انخفاض العدد الإجمالي لحالات الانتحار في البلاد، إلا أن حالات الانتحار بين الطلاب تسجل ارتفاعًا ملحوظًا. حيث حلل التقرير السنوي الأسباب والعوامل المؤدية لهذه الحالات بين طلاب المدارس من عام 2009 إلى 2021.

أشار التقرير إلى أن أبرز الأسباب لحالات الانتحار بين طلاب المرحلة الابتدائية هي القسوة والانضباط الصارم من أفراد الأسرة. أما بالنسبة للطلاب الذكور في المدارس الإعدادية والثانوية، فكانت الصعوبات الأكاديمية والقلق بشأن المستقبل من أبرز العوامل المؤثرة. وبالنسبة للطالبات، كانت المشكلات الشخصية، وخاصة مع الأصدقاء، أحد الأسباب الرئيسية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)