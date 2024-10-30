اليابان تعبر عن قلقها العميق إزاء حظر إسرائيل لأنشطة الأونروا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تشعر الحكومة اليابانية بقلق متزايد إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد أن صوت البرلمان الإسرائيلي على حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في البلاد.

وتخطط الحكومة اليابانية لتعزيز دعوتها لإسرائيل بعدم تنفيذ الحظر المفروض على الأونروا بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي عن ”مخاوف جدية“ بشأن الحظر. وقال: ”سنبذل جهودا دبلوماسية عنيدة لتحسين الوضع الإنساني“.

وتعتقد الحكومة اليابانية أن الحظر المفروض على الأونروا من شأنه أن يفاقم من الأزمة الإنسانية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وفي بيان مشترك صدر يوم الأحد، قالت اليابان وست دول أخرى ذات تفكير مماثل، بما في ذلك بريطانيا وكوريا الجنوبية، إنه من الأهمية بمكان أن تكون الأونروا والمنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة قادرة بشكل كامل على تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)