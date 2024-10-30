العثور على زوجة جندي أمريكي ميتة داخل فندق في فوكوؤكا: تحقيقات واسعة لكشف الملابسات

أخبار اليابان

فوكوؤكا (جيجي برس)-- قالت الشرطة المحلية يوم الثلاثاء إن زوجة جندي أمريكي عُثر عليها ميتة في فندق بمدينة فوكوؤكا جنوب غرب اليابان.

وأفادت مصادر بالشرطة بأن الجيش الأمريكي احتجز الزوج وسيحقق في القضية.

وقالت المصادر إن مكالمة طوارئ وردت صباح يوم الاثنين من موظف بالفندق قال إن امرأة ربما انتحرت. ثم عثر ضباط الشرطة على المرأة في غرفة بالفندق، وأكد طاقم سيارة إسعاف وفاتها في مكان الحادث.

وأفادت المصادر أن المرأة، وهي مواطنة أمريكية، أصيبت بجروح خارجية.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة وسجلات الفندق أن الزوجين دخلا الفندق حوالي الساعة 7 مساءً يوم الجمعة، وأن الزوج غادر الفندق بمفرده صباح يوم الأحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)