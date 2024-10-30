الأمم المتحدة تدعو اليابان لإعادة النظر في قواعد الخلافة الإمبراطورية

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باريس - (جيجي برس)-- دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اليابان إلى مراجعة قانون البيت الإمبراطوري بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين. وفي توصياتها الختامية للمراجعة الدورية للوضع في اليابان، حثت اللجنة أيضاً الحكومة اليابانية على إدخال نظام لقب مزدوج اختياري للأزواج المتزوجين، ما من شأنه تعزيز المرونة والتساوي في استخدام أسماء العائلة.

رغم هذه التوصيات، ذكرت الحكومة اليابانية اللجنة في اجتماع جنيف في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أن النظام الإمبراطوري يحظى بدعم واسع من الشعب الياباني بفضل تاريخه وتقاليده، مما يجعل مناقشة هذا الموضوع من قبل اللجنة غير ملائمة، حسب وجهة نظرها.

كما أشارت طوكيو إلى أن الرأي العام الياباني لا يزال منقسماً حول مسألة تبني نظام اللقب المزدوج للأزواج، وأن أي تغيير يتطلب توعية واسعة وضمان تفهم مجتمعي.

في تقريرها الأخير، وصفت اللجنة قانون البيت الإمبراطوري، الذي يحصر وراثة العرش على الذكور من السلالة الأبوية، بأنه ”يتعارض مع أهداف ومبادئ الاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“، مما يؤكد أهمية إجراء تعديلات لتعزيز المساواة بين الجنسين في النظام الإمبراطوري الياباني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)