إعادة تشغيل أول مفاعل نووي في شرق اليابان منذ كارثة فوكوشيما 2011: خطوة نحو استعادة الطاقة النووية

أخبار اليابان

ميياغي - (جيجي برس)-- أعادت شركة توهوكو للطاقة الكهربائية تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة أوناغاوا للطاقة النووية في محافظة ميياغي يوم الثلاثاء، ليصبح بذلك أول مفاعل يعود للعمل في شرق اليابان منذ كارثة فوكوشيما النووية في مارس/آذار 2011.

وهذه هي أيضاً أول عملية إعادة تشغيل منذ الكارثة النووية التي شهدها مفاعل الماء المغلي، وهو النوع من المفاعلات التي تعطلت في محطة فوكوشيما رقم 1 التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في محافظة فوكوشيما، جنوب ميياغي، في أعقاب زلزال بقوة 9 درجات وتسونامي تلاه في الحادي عشر من مارس/آذار 2011.

وقال وزير الصناعة الياباني يوغي موتو في مؤتمر صحفي في ذلك اليوم: ”إن إعادة تشغيل محطة نووية في شرق اليابان أمر بالغ الأهمية“.

لقد اعتمدت شركة توهوكو إلكتريك وشركة طوكيو للكهرباء على توليد الطاقة الحرارية منذ توقف مفاعلاتهما النووية في أعقاب حادث فوكوشيما. ونتيجة لهذا فإن أسعار الكهرباء التي تستهلكها الشركتان أعلى بنحو 20% من أسعار شركتي كانساي إلكتريك باور وكيوشو إلكتريك باور اللتين أعادتا تشغيل 11 مفاعلاً نووياً.

في الساعة السابعة مساء الثلاثاء، قام أحد المسؤولين في غرفة التحكم المركزية بمحطة أوناغاوا بالعد التنازلي من ثلاثة وقلب المفتاح لتغيير الحالة التشغيلية للمفاعل رقم 2، والذي وصل إلى حالة حرجة، أو تفاعل نووي متسلسل ذاتي الاستدامة، في الساعة 12:12 صباح الأربعاء بعد إزالة قضبان التحكم الـ 137 التي تقمع الانشطار النووي في المفاعل واحداً تلو الآخر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)