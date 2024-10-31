اليابان تطلب من لجنة الأمم المتحدة سحب دعوتها لمراجعة قانون الخلافة الإمبراطوري

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الأربعاء، لجنة الأمم المتحدة لسحب توصيتها بمراجعة قانون البيت الإمبراطوري الياباني، وذلك عقب صدور تقرير من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة يتضمن هذه التوصية.

ووصف هاياشي التوصية بأنها ”مؤسفة للغاية“، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجًا رسميًا إلى اللجنة، مطالبةً بحذف التوصية.

وقد أوضحت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها أن القانون الياباني الذي يقصر وراثة العرش الإمبراطوري على الذكور من السلالة الأبوية يتعارض مع أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. لكن هاياشي أشار إلى أن موضوع وراثة العرش يمسّ ”أسس الأمة“ ويعتبر أن تناول اللجنة لهذا القانون ”غير مناسب“ في إطار أهداف الاتفاقية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)