الإمبراطور والإمبراطورة يكرّمان أبطال اليابان في أولمبياد في باريس

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طوكيو - (جيجي برس)-- استضاف الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو حفلًا خريفيًا في حدائق أكاساكا الإمبراطورية، حضره حوالي 1400 ضيف، من بينهم رياضيون يابانيون فازوا بميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية الأخيرة في باريس.

شهد الحفل تفاعلًا حيويًا بين الزوجين الإمبراطوريين وضيوفهما، بمشاركة ابنتهما الأميرة أيكو وأفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية. عبّر هيفومي آبي، الحائز على ميدالية ذهبية في الجودو للرجال (وزن 66 كيلوغرامًا)، عن سعادته لتمكنه من الفوز ليس فقط لنفسه ولكن أيضًا لأخته أوتا التي شاركته التحديات الأولمبية، حيث أثنى الزوجان الإمبراطوريان على جهوده وتفانيه.

وعند حديث الإمبراطور ناروهيتو مع هاروكا كيتاغوتشي، صاحبة الرقم القياسي الجديد في رمي الرمح للسيدات (65 مترًا)، مازحته كيتاغوتشي بقولها إنها تستطيع ربما رمي الرمح عبر البركة في الحفل، ما أثار ضحك الجميع. أما الإمبراطورة ماساكو، فقد تذكرت تجربتها في التزلج على الألواح عندما كانت طفلة، وهو ما أثار دهشة المتزلجة كوكو يوشيزاوا التي اقترحت على الإمبراطورة التزلج معًا في المستقبل.

حفل الخريف في أكاساكا يعكس تقليدًا إمبراطوريًا سنويًا، حيث يتيح الفرصة للزوجين الإمبراطوريين للالتقاء بشخصيات مميزة من المجتمع الياباني، وتجديد الاحتفاء بالتفوق الرياضي والإبداع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)