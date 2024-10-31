كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً عابراً للقارات باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- أطلقت كوريا الشمالية ما يُفترض أنه صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه بحر اليابان صباح الخميس، وفقًا للجيش الكوري الجنوبي.

أطلق الصاروخ الباليستي من منطقة بيونغ يانغ حوالي الساعة 7:10 صباحًا على مسار مرتفع، وفقًا للجيش الكوري الجنوبي.

يُعتقد أن الصاروخ سقط في مياه بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري في هوكايدو حوالي الساعة 8:37 صباحًا.

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخ طار لمدة 86 دقيقة ووصل إلى ارتفاع أقصى يزيد عن 7000 كيلومتر، محققًا أرقامًا قياسية في وقت الطيران والارتفاع للصواريخ الكورية الشمالية.

وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة في بيونغ يانغ، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطنية الكورية الشمالية إن البلاد أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات صباح الخميس. وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي حضر عملية الإطلاق، أن بلاده لن تغير أبدا سياستها في تعزيز قواتها النووية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)