عدد الأطفال المتغيبين عن المدرسة في اليابان يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في السنة المالية 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة التعليم اليابانية يوم الخميس أن عدد الطلاب في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية الذين امتنعوا عن الذهاب إلى المدرسة في اليابان وصل إلى أعلى مستوى مسجل، حيث بلغ 415,252 طالبًا في السنة المالية 2023 التي انتهت في مارس/ آذار الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتغيبين من طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية ارتفع بنحو 47 ألف طالب عن العام السابق، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 346,482 طالبًا، في زيادة مستمرة للعام الحادي عشر على التوالي. وتعتقد الوزارة أن هذا الارتفاع مرتبط بتأثيرات جائحة كورونا التي أدت إلى تغييرات كبيرة في أنماط حياة الأطفال، إلى جانب تغير وجهات نظر بعض الآباء حول أهمية أن يحصل أطفالهم على فترات راحة منتظمة.

أما في المدارس الثانوية، فقد بلغ عدد الطلاب المتغيبين 68,770 طالبًا، وهو رقم قياسي جديد أيضًا. وتشير الوزارة إلى أن هؤلاء الطلاب قد يواجهون صعوبات في التكيف مع بيئات الفصول الدراسية أو المدارس الجديدة، إلى جانب التأثيرات المستمرة للجائحة.

كما أضافت الوزارة أن حالات التنمر المبلغ عنها في المدارس الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى مدارس الاحتياجات الخاصة، قد ارتفعت بنحو 50 ألف حالة لتصل إلى 732,568 حالة، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا للعام الثالث على التوالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)