دراسات تكشف: الصدمات النفسية في الطفولة قد تزيد من خطر إساءة معاملة كبار السن

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت دراسة أجراها باحثون يابانيون، بقيادة تشي كوجا، الأستاذ المساعد في جامعة طوكيو، أن الأفراد الذين مروا بتجارب سلبية في الطفولة، مثل العنف المنزلي أو الإهمال، يزيد احتمال قيامهم بإساءة معاملة كبار السن بحوالي 7.65 مرة مقارنة بمن لم يمروا بمثل هذه التجارب.

أجريت الدراسة على أساس استطلاع عبر الإنترنت خلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2022، حيث استطلعت آراء حوالي 13,300 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا. تضمن الاستطلاع أسئلة حول تأثير جائحة كورونا على الصحة العامة، وركز بشكل خاص على الأشخاص الذين مروا بتجارب سلبية في الطفولة أثرت نفسيًا فيهم قبل سن السابعة عشرة.

أظهرت النتائج أن 8.5% من المشاركين أقروا بإساءة معاملتهم لأفراد من الأسرة بعمر 65 عامًا أو أكثر. وأوضحت الدراسة أن خطر إساءة معاملة كبار السن كان أعلى بمعدل 3.22 مرة بين من تعرضوا لتجربة سلبية واحدة على الأقل في الطفولة، ويرتفع المعدل إلى 7.65 مرة بين من تعرضوا لنوعين أو أكثر من تلك التجارب، مثل طلاق الوالدين أو التعرض للإيذاء النفسي والجسدي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)