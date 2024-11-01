لمواجهة الزلازل: الانتهاء من تحديث 14.6% من خطوط أنابيب المياه الرئيسية في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشف مسح أجرته وزارة البنية التحتية اليابانية أن 14.6% فقط من المنشآت الأساسية، بما في ذلك مراكز الإخلاء والمستشفيات، قد استكملت التحسينات المضادة للزلازل لأنابيب المياه والصرف الصحي. ويأتي هذا المسح في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في يناير/ كانون الثاني، مشيرًا إلى تحديات في ضمان استمرارية إمدادات المياه في حالات الكوارث.

أجرت الوزارة هذا المسح، الذي يُعد الأول من نوعه، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، على 5231 مشغلاً لأنظمة المياه والصرف الصحي. ويهدف إلى تحديد المنشآت الأكثر عرضة لانقطاع المياه في حال تضررت أنابيبها بسبب الزلازل. بناءً على النتائج، ستوجه الوزارة البلديات لتحسين مقاومة الزلازل كأولوية، إلى جانب تقديم دعم فني.

من بين 24,974 منشأة أساسية مثل مراكز الإخلاء والمباني الحكومية، أكملت 3649 منشأة فقط تحديثات الزلازل لأنظمة المياه والصرف الصحي. ووفقًا للتوزيع الجغرافي، سجلت طوكيو أعلى نسبة استكمال للتحسينات بنسبة 52.4%، بينما جاءت كاغاوا في أدنى القائمة بنسبة صفر%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)