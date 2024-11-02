فضيحة في باناسونيك: اكتشاف 93 حالة احتيال في شهادات الاعتماد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة باناسونيك إندستري عن اكتشاف 93 حالة احتيال في شهادات اعتماد تتعلق بأجزاء إلكترونية وأجزاء أخرى في 40 مصنعًا داخل اليابان وخارجها. وكشفت لجنة التحقيق الخارجية أن رئيس الشركة، شينجي ساكاموتو، قام بالتغطية على بعض حالات سوء السلوك.

ردًا على هذا الكشف، أعلن ساكاموتو ورئيس باناسونيك القابضة، يوكي كوسومي، عن التنازل عن نصف أجرهما الشهري لمدة أربعة أشهر كجزء من تحملهما للمسؤولية. وفي مؤتمر صحفي، قدم ساكاموتو اعتذاره وأرجع الأسباب الرئيسية لهذه الانتهاكات إلى ضعف وعي الإدارة بأهمية ضمان الجودة وعدم فهم كافٍ للعمليات في مواقع الإنتاج.

وكانت الشركة قد تلقت في يناير/ كانون الثاني الماضي شهادات احتيالية لأجزاء إلكترونية من منظمة خارجية أمريكية، ما دفعها لتشكيل لجنة للتحقيق في القضية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)