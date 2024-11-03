حكومة طوكيو تتحرك لإنهاء معاناة النوم على الأرض في مراكز الإخلاء وتحسين ظروف الإيواء في حالة وقوع كارثة

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طوكيو - (جيجي برس)-- تخطط حكومة العاصمة طوكيو لتضمين إعانات في ميزانيتها للعام المالي 2025 تهدف إلى تحسين الظروف في مراكز الإخلاء، حيث سيتم تخصيص دعم للبلديات للتخلص من ممارسة نوم الأشخاص على الأرض في تلك المراكز. تأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف من احتمال وقوع زلزال ضخم في العاصمة، ما قد يجبر نحو مليوني شخص على اللجوء إلى مراكز الإخلاء.

كما تتضمن الخطة دعمًا لتسهيل إحضار الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لحيواناتهم الأليفة معهم إلى مراكز الإخلاء. تظل الظروف المعيشية في مراكز الإخلاء بعد الكوارث الطبيعية صعبة، حيث يضطر الأشخاص للنوم على الأرض في صالات رياضية تفتقر إلى التجهيزات الملائمة. وقد دفعت هذه الظروف القاسية، التي ظهرت بوضوح بعد زلزال شبه جزيرة نوتو في يناير الماضي، إلى مطالبة أعضاء الجمعية الحضرية بإعادة النظر في أسلوب إدارة مراكز الإخلاء في طوكيو.

وفيما يخص إدارة هذه المراكز، التي تتولاها الأحياء والمدن والقرى في طوكيو، وضعت حكومة العاصمة بالفعل مبادئ توجيهية وهي بصدد مراجعتها لتحسين استجابة المدينة للكوارث وتقديم تجربة إخلاء أكثر إنسانية وصحية للمتضررين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)