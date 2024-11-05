ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي بالميكوبلازما في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفعت حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الميكوبلازما في اليابان، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لمدة أربعة أسابيع متتالية حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول.

والالتهاب الرئوي بالميكوبلازما هو عدوى تنفسية تسببها البكتيريا. وينتشر عن طريق الرذاذ والاتصال الجسدي، ويؤدي إلى أعراض مثل الحمى والتعب والسعال المستمر. والأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وقد يحتاج بعض المرضى الذين يعانون أعراض الالتهاب الرئوي الشديد أو الضعف الناجم عن الحمى إلى دخول المستشفى. وفي حالات نادرة، قد يؤدي ذلك إلى حالات مثل التهاب الدماغ.

سُجل متوسط 2.01 مريض بالالتهاب الرئوي الميكوبلازما لكل مؤسسة في حوالي 500 مستشفى في البلاد خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر/تشرين الأول، مع تجاوز العدد عتبة الاثنين لأول مرة، وذلك وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية.

قبل هذا الارتفاع الأخير في الحالات، كان متوسط العدد الأسبوعي القياسي للمرضى قد بلغ 1.64 في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وفقًا لوزارة الصحة، ينتشر المرض عبر قطرات الهواء والاتصال الوثيق بالمريض. وتُظهر الإحصائيات أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا يمثلون أكثر من 80٪ من الحالات، رغم إصابة بعض البالغين أيضًا.

تشمل الأعراض التي تظهر على المرضى الحمى والسعال والصداع، حيث قد يستمر السعال لأسابيع حتى بعد انخفاض الحمى. وعلى الرغم من أن الأعراض عادة ما تكون خفيفة، إلا أن بعض الحالات يمكن أن تتطور لتصبح خطيرة.

(نص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)