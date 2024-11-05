اليابان تعزز قدراتها الدفاعية بإطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء

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تانيغاشيما - (جيجي برس)-- أطلقت اليابان يوم الإثنين بنجاح صاروخ ”إتش 3“ من مركز تانيجاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما، حاملاً قمرًا صناعيًا للاتصالات لصالح وزارة الدفاع اليابانية. يعتبر هذا الإطلاق إنجازًا مهمًا بعد فشل المحاولة الأولى للصاروخ في مارس/ آذار 2023، ويأتي ضمن سلسلة من عمليات إطلاق ناجحة سابقة تمت في فبراير/ شباط ويوليو/ تموز من هذا العام.

ويمثل صاروخ ”إتش 3“ الجيل الجديد من الصواريخ اليابانية التي تهدف لتعزيز القدرات الفضائية لليابان، ليحل محل صاروخ ”إتش 2 آيه“ الذي أسهم في تطوير الفضاء على مدى أكثر من 20 عامًا. من المقرر أن ينهي الجيل القديم خدمته بعد آخر عملية إطلاق مقررة قبل نهاية مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يضع ”إتش 3“ القمر الصناعي الدفاعي في مدار جغرافي ثابت على ارتفاع 36 ألف كيلومتر، بهدف تعزيز منظومة الاتصالات لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، إلى جانب قمرين صناعيين آخرين يعملان حاليًا. ورغم تأجيلات الإطلاق بسبب الأحوال الجوية وعوامل أخرى، يعكس نجاح العملية تقدم اليابان في سباق الفضاء العالمي، وسط منافسة من شركات كبرى مثل ”سبيس إكس“ التي تتميز بتقنيات متقدمة وسجل حافل في إطلاق الصواريخ.

قال ياسوهيرو كاتو، رئيس أنظمة القيادة والاتصالات في هيئة الأركان المشتركة للوزارة، إن الإطلاق الناجح يوم الاثنين سيساهم في أمن اليابان وتحسين القدرات التشغيلية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)