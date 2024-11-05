رحيل فنان المانغا الياباني كازو أوميزو عن عمر 88 عامًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- توفي فنان المانغا الياباني كازو أوميزو، المعروف بأعماله المميزة مثل ”ماكوتو تشان“ و”هيوريو كيوشيتسو“، في 28 أكتوبر/تشرين الأول عن عمر يناهز 88 عامًا.

وُلد أوميزو في محافظة واكاياما، غرب اليابان، عام 1936، ونشأ في محافظة نارا المجاورة. بدأ شغفه بالرسم منذ طفولته، وظهر لأول مرة كفنان مانغا في عام 1955، عندما كان طالبًا في المدرسة الثانوية.

خلال الستينيات، اكتسب شهرة كفنان مانغا رعب من خلال أعمال مثل ”هيبي شوجو“، التي تتناول قصة فتاة تنتقم من ثعبان عملاق، و”نيكومي كوزو“، التي يظهر فيها وحش قط كبطل مظلم.

في عام 1972، أطلق سلسلة ”هيوريو كيوشيتسو“، التي تصور صراع البقاء للأطفال الذين تم نقلهم مع مبنى مدرستهم الابتدائية إلى عالم مدمر. وتم تحويل هذه السلسلة إلى روايات وأفلام، كما حصل أوميزو على جائزة شوغاكوكان للمانغا تقديرًا لإبداعه في هذا العمل وأعمال أخرى.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)