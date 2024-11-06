سوزوكي تدخل سباق السيارات الكهربائية مع إطلاق إي-فيتارا الجديدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت شركة سوزوكي موتور كورب اليابانية عن سيارة إي – فيتارا، وهي أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها بكميات كبيرة، في حدث أقيم في ميلانو، بإيطاليا. وتعد إي – فيتارا نموذجًا استراتيجيًا عالميًا للسيارات الكهربائية من سوزوكي، والذي سيتم توريده أيضًا لشركة تويوتا اليابانية بموجب ترتيب تصنيع المعدات الأصلية. من المتوقع أن يتم إطلاق النموذج في اليابان وأوروبا والهند ابتداءً من صيف عام 2025، ولم يتم الكشف عن السعر بعد.

طورت سوزوكي الأجزاء الأساسية للسيارة الكهربائية، مثل المحرك، بالتعاون مع تويوتا وشركة دايهاتسو موتور التابعة لتويوتا. وتتميز إي – فيتارا بتسارع ممتاز وقدرة على السير لمسافة 400 كيلومتر بشحنة واحدة، وفقًا لما ذكرته سوزوكي.

وأعرب رئيس سوزوكي، توشيهيرو سوزوكي، في الحدث عن أهمية هذه الخطوة قائلاً: ”يمثل طرح إي – فيتارا علامة فارقة مهمة في تحقيق الحياد الكربوني“، مشيرًا إلى التزام الشركة بتطوير حلول مستدامة للمستقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)