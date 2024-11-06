اليابان تهدف إلى تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة بعد الانتخابات

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم الحكومة اليابانية تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يراقب المسؤولون اليابانيون عن كثب فرز الأصوات في انتخابات يوم الثلاثاء لأن نتائجها لن تؤثر فقط على التحالف بين اليابان والولايات المتحدة بل ستؤثر أيضًا على العالم بأسره.

يرى المسؤولون أنه من المهم لرئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو زيارة الولايات المتحدة في وقت مبكر لإجراء محادثات مع الفائز في الانتخابات.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية تريد بناء علاقة قوية من الثقة والتعاون مع الإدارة الأمريكية القادمة لتعزيز التحالف الثنائي بشكل أكبر.

وقال هاياشي ”إن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة هو حجر الزاوية للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والمجتمع الدولي“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)