سباق الدبلوماسية: اليابان تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع إدارة ترامب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بعد أن أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء، تسارع الحكومة اليابانية إلى بناء علاقة ثقة بينه وبين رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو.

ورغم اعتقاد طوكيو بأن الحكومة الأمريكية ستحافظ على سياستها الحالية المتمثلة في تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، إلا أنها تخشى أن تفرض واشنطن المزيد من المطالب على اليابان على الصعيد الأمني.

وهنأ إيشيبا ترامب على عودته إلى السلطة، وقال للصحفيين يوم الأربعاء: ”آمل أن أرفع التحالف بين اليابان والولايات المتحدة إلى مستوى أعلى“.

وأضاف أنه ”سيبذل جهودًا“ للاتصال بترامب في أقرب وقت ممكن، معربًا عن رغبته في عقد قمة مبكرة.

وأرسل إيشيبا رسالة تهنئة إلى ترامب أعرب فيها عن رغبته في ”العمل معًا بشكل وثيق“ لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، بينما أرسل وزير الخارجية تاكيشي إيوايا رسالة مماثلة إلى جيه دي فانس، نائب ترامب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)