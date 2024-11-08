الحكم على رجل بالسجن مدى الحياة لارتكابه سلسلة من عمليات السطو في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت محكمة منطقة طوكيو فرع تاتشيكاوا حكمًا بالسجن مدى الحياة على ريكوتو ناغاتا، البالغ من العمر 23 عامًا، لدوره في 6 عمليات سطو نُفذت في أربع محافظات يابانية خلال السنوات الأخيرة، تضمنت اعتداءً قاتلاً على امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا.

ووفقًا للتفاصيل الواردة في الحكم، كان ناغاتا متورطًا في سلسلة من عمليات السطو وقعت بين نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ويناير/كانون الثاني 2023 في كل من طوكيو، ومحافظتي تشيبا وكاناغاوا، إضافة إلى محافظة هيروشيما. وتندرج هذه القضايا ضمن مجموعة من عمليات السطو التي جذبت اهتمامًا واسعًا في اليابان، ويُعتقد أن زعماء عصابة يُطلقون على أنفسهم اسم ”لوفي“ قد خططوا لها.

وفي إحدى القضايا التي أُدين فيها، ثبت تورط ناغاتا بالتآمر مع أفراد آخرين لقتل امرأة مسنة في مدينة كوماي غرب طوكيو في 19 يناير/كانون الثاني 2023، وسرقة ممتلكات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 590 ألف ين، بما في ذلك ساعة فاخرة.

وُجِّهت إلى ناغاتا تهم السرقة التي أدت إلى الوفاة، وصدر بحقه الحكم بالسجن مدى الحياة كما طالبت النيابة.

(النص الأصلي بالإنكليزية، جيجي برس)