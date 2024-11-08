【فيديو】موعد مع السحر: أجمل مشاهد أوراق الخريف في وادي نيشيزاوا بمحافظة ياماناشي اليابانية

أخبار اليابان

أفضل وقت للاستمتاع بجمال أوراق الخريف في وادي نيشيزاوا في محافظة ياماناشي يكون عادةً بين أواخر أكتوبر/ تشرين الأول ومنتصف نوفمبر/ نشرين الثاني. خلال هذه الفترة، تتحول أشجار القيقب والسنديان إلى لوحة مذهلة من الألوان الحمراء والبرتقالية والصفراء، مما يجعل الوادي وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمصورين الباحثين عن مناظر خريفية ساحرة.

قد يختلف توقيت الذروة قليلاً حسب الظروف الجوية كل عام، لذا يُنصح بالتحقق من توقعات التلون الموسمي لأوراق الشجر قبل التخطيط للزيارة لضمان الاستمتاع بأجمل لحظات الخريف.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)