مساعد ترامب يدعو نيبون ستيل اليابانية لتوضيح مزايا استحواذها على شركة الصلب الأمريكية

أخبار اليابان

واشنطن/طوكيو - (جيجي برس)-- في مقابلة أجرتها شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية يوم الخميس، حث السيناتور الأمريكي ويليام هاغرتي، وهو حليف للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، شركة نيبون ستيل اليابانية على تقديم توضيح حول الفوائد المحتملة من استحواذها المرتقب على شركة يونايتد ستيتس ستيل الأمريكية.

وقال هاغرتي: ”إذا كانت شركة نيبون ستيل تأمل في إنجاح هذا الاستحواذ في الولايات المتحدة، فعليها أن تثبت أن استثماراتها ستعزز الوظائف وتدعم الأمن القومي بدلاً من أن تؤثر سلباً عليه“.

ويُذكر أن هاغرتي، الذي كان يشغل منصب السفير الأمريكي في اليابان خلال إدارة ترامب الأولى، من المتوقع أن يحصل على منصب مهم بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

تخضع صفقة الاستحواذ حالياً للمراجعة الأمنية من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، والتي تركز على تداعيات الصفقة على الأمن القومي والمصالح والوظائف الأمريكية، حيث أكد هاغرتي أن عملية الفحص ”لا علاقة لها بجنسية الشركة“ بقدر ما تتعلق بتأثير الصفقة على المصالح الأمريكية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)