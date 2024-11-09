اليابان تطور حاسوبًا كميًا بصريًا متعدد الأغراض

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن فريق بحثي ياباني في طوكيو، يوم الجمعة، عن تطوير أول حاسوب كمي بصري متعدد الأغراض في اليابان، والذي سيتمكن الباحثون من الوصول إليه خارجيًا عبر الإنترنت. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع معهد الأبحاث الحكومي ”ريكين“، ويخطط الفريق لبدء توفير الحاسوب الكمي للباحثين المتعاقدين في وقت لاحق من هذا العام.

تُعد الحواسيب الكمومية من التطورات الحاسمة في التكنولوجيا، حيث تستند إلى مبادئ ميكانيكا الكم وتتيح معالجة المسائل المعقدة بسرعة وقوة تتفوق على الحواسيب التقليدية العملاقة. وعلى الرغم من أن الحواسيب الكمومية التقليدية تعتمد على عناصر فائقة التوصيل تتطلب بيئات خاصة مثل درجات حرارة منخفضة للغاية وفراغ شبه تام، فإن الحواسيب الكمومية البصرية، التي تعمل باستخدام نبضات الضوء، يمكنها العمل في درجة حرارة الغرفة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام والتوسع.

ويوفر الحاسوب الكمي البصري الذي تم تطويره ميزات تجعل من السهل التعامل معه ودمجه في بيئات العمل المختلفة، وهو ما قد يسهم في فتح آفاق جديدة للبحث والتطوير في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الكيمياء، وأبحاث الأدوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)