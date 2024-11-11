اليابان تعزز دعمها للأطفال المتغيبين عن المدرسة: جهود لخلق بيئة تعليمية شاملة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة التعليم اليابانية عن خطط لتعزيز دعم البلديات اعتبارًا من السنة المالية 2025 لتحسين بيئات التعلم للطلاب المتغيبين عن المدارس الابتدائية والإعدادية. وسيتم توفير إعانات مالية للمساعدة في تغطية جزء من تكاليف تعيين مساعدي دراسة جدد ضمن ”مراكز دعم التعليم المدرسي“ التي تُقام في الفصول الدراسية الشاغرة.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئات مناسبة للأطفال الذين يجدون صعوبة في دخول المدارس أو الفصول الدراسية العادية، وذلك في مسعى لمنع التغيب عن المدرسة ومساعدة الطلاب المتغيبين على العودة. وفي هذه المراكز التي تُنشئها البلديات داخل المدارس، يساعد مساعدو الدراسة الطلاب القادرين على الحضور إلى المدرسة لكنهم غير قادرين على الاندماج في الفصول التقليدية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)