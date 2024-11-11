حماية أفضل من الحساسية: اليابان تدرس وضع ملصقات تنبيهية على منتجات الكاجو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس وكالة شؤون المستهلك في اليابان إضافة الكاجو إلى قائمة الأطعمة التي تتطلب وضع ملصقات تحذيرية عليها، وذلك نتيجة تزايد حالات الحساسية المتعلقة بهذا النوع من المكسرات.

وفقًا للمسح الثلاثي الذي أجرته الوكالة استنادًا إلى بيانات طبية، كان الكاجو السبب وراء 279 حالة من حالات الحساسية الغذائية في العام الماضي، ما يمثل 4.6% من إجمالي الحالات البالغ عددها 6033، ليصبح بذلك سابع أكثر مسببات الحساسية شيوعًا. هذا يمثل زيادة ملحوظة عن المسح الأول في عام 2002، حيث كانت نسبة الحساسية للكاجو 0.6% فقط وترتيبه الرابع عشر في القائمة.

كما أفاد المسح بأن الكاجو يعتبر الآن خامس أكثر مسببات الصدمات التحسسية الشديدة (الحساسية المفرطة)، حيث تم تسجيل 37 حالة في العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن زيادة الوعي الصحي بين الناس قد أدت إلى ارتفاع استهلاك الكاجو، ما ساهم بدوره في زيادة حالات الحساسية. حاليًا، يتطلب قانون وضع الملصقات الغذائية في اليابان إلزامية وضع التحذيرات على ثمانية أطعمة رئيسية من مسببات الحساسية، بما في ذلك البيض والحليب، وأضيف الجوز إلى هذه القائمة في العام الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)