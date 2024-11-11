إيشيبا يتعهد بتعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعهد رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو يوم السبت بتعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، مشددًا على أهمية هذا التحالف في حماية أمن اليابان واستقرار المنطقة.

وقال إيشيبا خلال حفل استعراض قوات الدفاع الذاتي الذي أُقيم في ميدان تدريبي بمعسكر أساكا، الواقع بين طوكيو ومحافظة سايتاما: ”نريد أن نعمل معًا لتعزيز التحالف بشكل أكبر“. وعبّر عن تطلعه لاجتماع مرتقب مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي فاز مؤخرًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار إيشيبا إلى الأنشطة العسكرية المتزايدة من قبل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، مؤكدًا أن التحالف الياباني الأمريكي يمثل حجر الزاوية في الدبلوماسية اليابانية وأمنها القومي. وأضاف: ”سنعمل على بناء شبكة من الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل بطريقة فعالة ومتعددة الطبقات، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل أكبر“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)