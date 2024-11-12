الشركات اليابانية في الولايات المتحدة تراقب تأثير فوز ترامب في الانتخابات

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نيويورك - (جيجي برس)-- تراقب الشركات اليابانية العاملة في الولايات المتحدة عن كثب تأثير فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

ينصب تركيزها على مصير الدعم المالي الضخم لشراء السيارات الكهربائية وتطوير المرافق المتعلقة بإزالة الكربون، فضلاً عن التعامل مع التعريفات الجمركية على السيارات المستوردة من المكسيك ودول أخرى.

أقرت إدارة الرئيس جو بايدن قانون خفض التضخم، الذي خصص مبلغًا قياسيًا قدره 391 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ. ومن المتوقع أن تكون النفقات الضرورية الفعلية للمشاريع ذات الصلة أكبر بكثير، ومن المرجح أن يراجع ترامب الإنفاق الحكومي لتمويل تمديد ما يسمى بالتخفيضات الضريبية لترامب، والتي من المقرر أن تنتهي العام المقبل.

أول مشروع من المتوقع أن يكون على المحك هو ائتمان ضريبي يصل إلى 7500 دولار لأولئك الذين يشترون السيارات الكهربائية. تخطط شركات صناعة السيارات اليابانية لبدء إنتاج السيارات الكهربائية على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وستتعرض لضربة قوية إذا تم إلغاء الإعفاء الضريبي، حسبما ذكرت مصادر.

وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى شركة تويوتا موتور اليابانية وهوندا موتور على أنهما قادرتان على التكيف مع التغيير المتوقع في الطلب، وذلك بفضل المبيعات القوية لسياراتهما الهجينة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)