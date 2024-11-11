إصابة عنصر في البحرية اليابانية إثر اندلاع حريق في كاسحة ألغام بحرية

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طوكيو - (جيجي برس)-- اندلع حريق في كاسحة ألغام تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، تُدعى ”أوكوشيما“، يوم الأحد، ما أدى إلى فقدان أحد أفراد طاقمها.

أبلغ طاقم ”أوكوشيما“ في حوالي الساعة 9:50 صباحًا، المقر الإقليمي السابع لخفر السواحل الياباني في كيتاكيوشو بمحافظة فوكوؤكا، باندلاع حريق في غرفة المحرك. وبحسب تصريحات قوة الدفاع الذاتي البحرية وخفر السواحل الياباني، اختفى ضابط صف يبلغ من العمر 33 عامًا من الدرجة الثالثة، ويُعتقد أنه كان محاصرًا في غرفة المحرك حيث بدأ الحريق.

كانت السفينة على بعد حوالي كيلومترين شمال جزيرة أوشيما بمدينة موناكاتا في محافظة فوكوكا عند الإبلاغ عن الحريق. وأوضح الأدميرال أكيرا سايتو، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية، في مؤتمر صحفي مساء الأحد: ”نبذل كل الجهود لإخماد الحريق، لكن لا يمكن استبعاد احتمال غرق السفينة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)