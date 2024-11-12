إعادة انتخاب إيشيبا رئيساً لوزراء اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعهد رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو بإصلاح حزبه الحاكم بعد فوزه بإعادة انتخابه في تصويت في البرلمان يوم الاثنين.

وقال إيشيبا، وهو أيضا رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مؤتمر صحفي، في إشارة إلى خسائر الحزب في الانتخابات العامة الشهر الماضي: ”يجب أن يولد الحزب الليبرالي الديمقراطي من جديد كحزب وطني كما ينبغي أن يكون“.

وقال: ”سأعود إلى نقطة البداية وهي أن السياسة ملك للشعب وسأعمل على الإصلاحات السياسية والحزبية“.

وقال إنه سيحث المشرعين من الحزب الليبرالي الديمقراطي المتورطين في فضيحة أموال الرشوة على استغلال جميع الفرص بنشاط، بما في ذلك لجان الأخلاق البرلمانية، لتحمل المسؤولية.

وتعهد إيشيبا ببذل الجهود لتمكين التدابير التشريعية اللازمة بحلول نهاية هذا العام لتنفيذ الإصلاح السياسي.

(النص باللغة الإنكليزية، جيجي برس)