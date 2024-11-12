نحو مستقبل أخضر: اليابان تخطط لجعل جميع السيارات الجديدة متوافقة مع الوقود الحيوي بحلول 2030

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت تقارير يوم الاثنين أن اليابان تعتزم تشجيع شركات صناعة السيارات على ضمان توافق جميع سيارات الركاب الجديدة مع الوقود الحيوي اعتبارًا من أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، في إطار مساعيها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين.

وقد كشفت وزارة الصناعة عن هذا الهدف الجديد خلال اجتماع لجنة فرعية تابعة للجنة الاستشارية للموارد الطبيعية والطاقة، والتي تقدم توصياتها إلى وزير الصناعة.

كما تخطط الوزارة لدعوة شركات النفط بالجملة إلى توفير وقود بنزين يحتوي على ما يصل إلى 10٪ من الإيثانول الحيوي بحلول السنة المالية 2030، مع زيادة هذه النسبة إلى 20٪ بحلول السنة المالية 2040. وتدرس الوزارة إمكانية فرض هذه الخطوات إلزاميًا بموجب تشريعات ذات صلة.

ومن المتوقع أن تعتمد الوزارة خطة عمل بحلول الصيف المقبل، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لتحديث محطات الوقود.

يُنتج الإيثانول الحيوي من محاصيل مثل الذرة وقصب السكر، التي تمتص ثاني أكسيد الكربون خلال عملية التمثيل الضوئي أثناء نموها، مما يعوّض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند احتراق الوقود الممزوج بالإيثانول الحيوي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)