نقل الحطام النووي من محطة فوكوشيما إلى المختبر

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت شركة طوكيو إلكتريك باور القابضة ”تيبكو“، وهي الشركة المشغلة للمحطة النووية رقم 1 في فوكوشيما، إن حطام الوقود النووي الذي تم جمعه في تجربة من مفاعل معطل تم نقله إلى منشأة بحثية في محافظة إيباراكي، شرقي اليابان، يوم الثلاثاء.

تم نقل الحطام، الذي يبلغ حجمه حوالي 5 ملليمترات ويزن 0.7 جرام، إلى منشأة الأبحاث التابعة لوكالة الطاقة الذرية اليابانية في بلدة أوراي في إيباراكي.

وقالت وكالة الطاقة الذرية اليابانية إن المنشأة ستبدأ تحليل الحطام يوم الخميس باستخدام المجهر الإلكتروني بشكل أساسي. وسيتم تقسيم الحطام لاحقًا وتحليله بالتفصيل، مثل مكوناته وصلابته، أيضًا في منشآت أخرى على مدار عدة أشهر إلى عام.

ستستخدم نتائج البحث لفحص طرق محددة لإزالة الحطام المنصهر من مفاعلات محطة فوكوشيما وتخزينه، والنظر في طرق منع التعرض للإشعاع.

وفي سبتمبر/أيلول، بدأت شركة تيبكو تجربة إزالة الحطام في المحطة، التي شهدت الانهيار الثلاثي في ​​مارس/آذار 2011، ونجحت في جمع الحطام يوم الخميس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)