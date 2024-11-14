الدببة تهدد المجتمعات الريفية: جهود الحكومات المحلية في اليابان لحماية السكان وتقليل الأضرار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعمل الحكومات المحلية في اليابان على جمع المعلومات حول مشاهدات الدببة واستخدام الذكاء الاصطناعي لإبعادها عن المناطق الحضرية، في محاولة للتصدي لموجة هجمات الدببة التي شهدتها البلاد العام الماضي.

ورغم انخفاض مشاهدات الدببة هذا الخريف مقارنة بالعام السابق، تسابق السلطات الزمن لمنع وقوع أضرار في حال تكرر ظهورها.

في محافظة أكيتا الواقعة شمال شرق البلاد، والتي سجلت أعلى عدد من الوفيات والإصابات الناتجة عن هجمات الدببة في السنة المالية 2023 بواقع 70 حالة، أطلقت حكومة المحافظة في يوليو/تموز نظامًا يعرض تقارير مشاهدات الدببة والأضرار الناتجة عنها عبر خريطة على الإنترنت.

تُدخل البلديات المعلومات المتعلقة بالمشاهدات، بما في ذلك مشاهدات الحيوانات الأخرى مثل الخنازير البرية والغزلان، في النظام. كما يمكن لشهود العيان أنفسهم تقديم تقارير، على أن يتم التحقق من مصداقيتها من قبل الموظفين المختصين.

حظيت الخريطة بشعبية كبيرة، حيث تمت مشاهدتها حوالي 298 ألف مرة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وسجل حوالي 2900 شخص للحصول على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني تتعلق بمشاهدات الدببة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)