خطوة نحو الأمل: اليابان توافق على تغطية التأمين لدواء ”دونانيماب“ لعلاج الزهايمر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وافق المجلس المركزي للتأمين الاجتماعي الطبي في اليابان، الذي يقدم المشورة لوزير الصحة، يوم الأربعاء على إدراج دواء ”دونانيماب“ لعلاج الزهايمر في التغطية التأمينية الصحية العامة. وقد تم تطوير هذا الدواء من قبل شركة الأدوية الأمريكية إيلي ليلي آند كو.

تم تحديد سعر الدواء من قبل الحكومة عند 66948 ينًا لكل قارورة سعة 350 مليغرامًا. وبما أن المريض يحتاج إلى جرعة واحدة كل شهر، فإن تكلفة العلاج ستبلغ حوالي 3.08 مليون ين سنويًا. من المتوقع أن يستمر العلاج باستخدام دونانيماب لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

نظرًا للتكاليف المرتفعة، ستقدم الحكومة إعانات لتخفيف العبء المالي عن المرضى، وبالتالي سيتحمل التأمين الصحي الحكومي الجزء الأكبر من التكاليف. ستبدأ التغطية التأمينية لهذا الدواء في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يساعد دواء الأجسام المضادة في مراحل مبكرة من المرض عن طريق التخلص من بروتين يتراكم في أدمغة الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الخرف.

يعد دونانيماب ثاني عقار لعلاج الزهايمر يحصل على التغطية التأمينية بعد ليكانيماب، الذي طورته شركة الأدوية اليابانية إيساي وشريكتها الأمريكية بيوجين إنك. تم تصميم كلا العقارين لإبطاء تقدم الاضطراب الإدراكي.

وفقًا للخبراء، من المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي دونانيماب نحو 26000 شخص بحلول نهاية العقد، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه السريري في اليابان بنهاية العام الحالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)