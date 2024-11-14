رئيس إنفيديا يحث اليابان على قيادة العالم في ثورة الذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في قمة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة إنفيديا في طوكيو، أكد الرئيس التنفيذي جينسين هوانغ على ضرورة أن تكون اليابان ”رائدة عالميًا“ في دمج الذكاء الاصطناعي في المجتمع، مستندًا إلى حب الشعب الياباني للروبوتات وقوة قطاع التصنيع المحلي.

وأشار هوانغ إلى أن اليابان، بفضل ثقافتها الغنية بالروبوتات كما يظهر في أعمال مثل ”مازينجر زد“ و”غاندام“، مؤهلة لقيادة ثورة الذكاء الاصطناعي الروبوتية.

حضر الحدث أيضًا ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك، حيث أعلنت الشركتان عن سلسلة من التعاونات في مجال الذكاء الاصطناعي. من أبرز هذه التعاونات، خطة سوفت بنك لبناء أقوى حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي في اليابان باستخدام رقائق Blackwell من إنفيديا.

رغم أن هوانغ أشار إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات اليابانية ”كان بإمكانها أن تكون أكثر جرأة على مدى العقود الثلاثة الماضية“ وأنه ”قد فات الأوان“ لتشكيل صناعة برمجيات عملاقة، إلا أنه أكد أن البلاد لا تزال قادرة على اللحاق بالركب في مجال الذكاء الاصطناعي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)