اليابان تخطط لدعم الأسر ذات الدخل المحدود بإعانة قدرها 30 ألف ين

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طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس الحكومة اليابانية تقديم 30 ألف ين كإعانات لكل أسرة من ذوي الدخل المنخفض معفاة من مدفوعات الضرائب السكنية كجزء من حزمة اقتصادية مخطط لها، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر يوم الأربعاء.

تخطط الحكومة لإضافة 20 ألف ين لكل طفل إلى الإعانات، والتي تم تصميمها لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الضروريات اليومية.

تهدف الحكومة إلى الانتهاء من الحزمة هذا الشهر. ومن المرجح أن تخصص الميزانية التكميلية لعام 2024، المصممة لتمويل الحزمة، أكثر من 13 تريليون ين للإنفاق، وهو ما يزيد عن 13199.2 مليار ين بموجب الميزانية الإضافية للعام السابق.

ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن الحزمة الاقتصادية خطة لاستئناف الدعم لتغطية رسوم الكهرباء والغاز في المدينة في يناير/كانون الثاني من العام المقبل، بهدف توفير الدعم حتى مارس/آذار.

وتخطط الحكومة لتوفير 2.5 ين لكل كيلووات ساعة من الكهرباء و10 ين لكل متر مكعب من غاز المدينة في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وهي نفس المستويات التي كانت عليها في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)