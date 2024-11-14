ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن الغزلان في حديقة نارا باليابان

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس)-- في الآونة الأخيرة، شهد متنزه نارا في اليابان زيادة ملحوظة في حوادث إصابة السياح بقرون الغزلان الذكور، خاصة خلال موسم التزاوج في الخريف، حيث تصبح هذه الحيوانات أكثر عدوانية.

في سبتمبر/أيلول الماضي، سُجلت 35 حالة إصابة، مقارنة بخمس حالات فقط في نفس الشهر من العام السابق. تحدث العديد من هذه الإصابات عندما يحاول السياح لمس الغزلان بعد إطعامها ”بسكويت الغزلان“ المتوفر داخل المتنزه. في بعض الحالات، نُقل المصابون إلى المستشفى، بما في ذلك شخص تعرض لطعنة بعمق عدة سنتيمترات في الفخذ.

في حادثة منفصلة بمحافظة كيوتو المجاورة، عُثر على رجل يبلغ من العمر 68 عامًا ميتًا في حقل أرز، ويُعتقد أنه تعرض لهجوم من غزال بري.

تُعتبر الغزلان في نارا رمزًا ثقافيًا وتحظى بتقدير كبير، حيث يُعتقد أنها رسل الآلهة في عقيدة الشنتو. ومع ذلك، يُنصح الزوار بتوخي الحذر، خاصة خلال موسم التزاوج، وتجنب الاقتراب المفرط من الغزلان أو محاولة لمسها بعد إطعامها، للحفاظ على سلامتهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)