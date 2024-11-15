الوكالة الأوروبية توصي بدواء جديد قد يغير مسار علاج الزهايمر

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لندن - (جيجي برس)-- أوصت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الخميس بالموافقة الجزئية على تسويق عقار ليكانيماب لعلاج مرض الزهايمر، مما يمثل خطوة هامة في مجال العلاجات الطبية للأمراض التنكسية العصبية.

يأتي هذا القرار بعد أن أصدرت لجنة تقييم المنتجات الطبية التابعة للوكالة رأيًا سلبيًا في يوليو/تموز بشأن الدواء الذي طورته شركة الأدوية اليابانية إيساي بالتعاون مع شركة بيوجين الأمريكية. وبعد إعادة فحص شامل بناءً على طلب الشركتين، خلصت اللجنة إلى أن فوائد الدواء تفوق مخاطره في حالات محددة، مما أدى إلى تغيير رأيها السابق.

إذا منحت المفوضية الأوروبية الموافقة النهائية، فسيصبح ليكانيماب أول دواء مخصص لعلاج مرض الزهايمر يحصل على ترخيص للتداول في منطقة الاتحاد الأوروبي، ما قد يفتح آفاقًا جديدة للمرضى الذين يعانون من هذه الحالة التي تؤثر على ملايين الأشخاص.

بحسب وكالة الأدوية الأوروبية، فإن الموافقة الجزئية على العقار تستثني المرضى الذين يحملون نسختين من جين ApoE4، نظرًا لزيادة خطر تعرضهم لآثار جانبية تشمل التورم والنزيف في الدماغ. يُذكر أن هذا الجين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، مما يجعل تأثير العقار على هؤلاء المرضى مسألة دقيقة تستدعي الحذر.

ليكانيماب، الذي يتم تسويقه تحت اسم ”Leqembi“ في الولايات المتحدة، قد حصل بالفعل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في وقت سابق من هذا العام للاستخدام في علاج الزهايمر في مراحله المبكرة. يعمل الدواء على استهداف اللويحات الأميلويد في الدماغ، والتي تُعتبر سببًا رئيسيًا لتدهور وظائف الذاكرة والإدراك لدى المرضى.

وفقًا للبيانات السريرية المنشورة، أظهر الدواء فعالية في تقليل تراكم اللويحات وإبطاء التدهور الإدراكي. ومع ذلك، تظل السلامة أحد التحديات، حيث أبلغت بعض التجارب عن آثار جانبية تشمل التهاب الدماغ والنزيف في حالات نادرة.

تُعد هذه الخطوة بارقة أمل جديدة للمرضى وعائلاتهم، في ظل تزايد التركيز العالمي على تطوير علاجات فعّالة لمرض الزهايمر. ويرى الخبراء أن قرار المفوضية الأوروبية بالموافقة على العقار قد يفتح الباب أمام دول أخرى لاعتماده، مما يسهم في تحسين حياة الملايين من المرضى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)