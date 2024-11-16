خطوة جديدة في تعزيز الأمن: قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تخطط لنشر طائرات بدون طيار للمراقبة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية يوم الجمعة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني، عن خططها لتزويد قوات الدفاع الذاتي البحرية بطائرات بدون طيار كبيرة من طراز ”سي غارديان“ لتعزيز قدرات التحذير والمراقبة. خصصت الوزارة حوالي 25.2 مليار ين في طلب ميزانيتها للسنة المالية 2025 لتغطية هذه النفقات.

تهدف الوزارة إلى تعزيز المراقبة في المياه، بما في ذلك بحر الصين الشرقي، من خلال شراء ما مجموعه 23 طائرة بدون طيار من طراز ”سي جارديان“ على مدى السنوات العشر القادمة. يُذكر أن خفر السواحل الياباني بدأ بالفعل في تشغيل ثلاث طائرات من هذا الطراز منذ عام 2022.

تتميز طائرة ”سي غارديان“، المصنعة من قبل شركة أمريكية، بجناحيها البالغ طولهما 24 مترًا، وقدرتها على الطيران المستمر لمدة 24 ساعة ولمسافة تصل إلى حوالي 4800 كيلومتر. تُجهز الطائرة بكاميرا ورادار متطورين، مما يمكنها من جمع المعلومات حول حركة السفن على مدار الساعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)