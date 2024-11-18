إيشيبا وبايدن يتفقان على تعميق التحالف بين اليابان والولايات المتحدة

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ليما، بيرو - (جيجي برس)-- اتفق رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة على تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير التحالف الياباني الأمريكي لمواجهة التحديات المتزايدة من الصين.

خلال اجتماع استمر حوالي 10 دقائق على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في ليما، أكد الزعيمان التزامهما بتعميق الشراكة وتعزيز التعاون مع دول أخرى ذات توجهات مماثلة مثل كوريا الجنوبية وأستراليا.

صرّح إيشيبا للصحفيين عقب الاجتماع، وهو أول لقاء يجمعه مع بايدن منذ توليه منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي: ”اتفقنا على تعزيز التحالف الياباني الأمريكي بشكل أعمق“. كما أعرب عن شكره لبايدن، الذي يستعد لمغادرة منصبه في يناير/كانون الثاني، على جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية.

تحت إدارة بايدن، شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا، حيث تم تعزيز التنسيق في القيادة والسيطرة بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية، مما يؤكد الالتزام المشترك بأمن واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)